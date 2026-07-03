Врач назвал способ проверить риск инфаркта за несколько минут

Кардиохирург Лондон: Для оценки риска болезней сердца нужно измерить обхват талии и рост

Кардиохирург Джереми Лондон рассказал, как за несколько минут проверить себя на риск болезней сердца. Быстрый способ определить склонность к инфарктам он назвал изданию Daily Mirror.

По словам Лондона, чтобы оценить риск болезней сердца, нужно измерить талию на уровне пупка, затем разделить полученное значение на рост. Если результат превышает 0,5, это может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с таким результатом кардиохирург порекомендовал обратиться к врачу для дополнительного обследования.

Лондон объяснил, что соотношение между ростом и обхватом талии более 0,5 указывает на наличие висцерального жира в области живота. Он, в свою очередь, связан с более высоким риском болезней сердца и других хронических заболеваний.

Ранее профессор Мишель Уильямс из Центра сердечно-сосудистых исследований в Великобритании рассказала, что сильные мышцы груди и спины снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы укрепить их, она посоветовала заниматься плаванием, пилатесом или велоспортом.