100 миллионов украденных из банка рублей проиграли в казино

В Сингапуре управляющая банком украла 1,7 миллиона долларов и отдала их лудоманке

В Сингапуре предъявили обвинения бывшей управляющей банка, которая украла из хранилища более 1,7 миллиона сингапурских долларов (102,6 миллиона рублей) и отдала их знакомой любительнице азартных игр. Об этом сообщает Mothership.

На скамье подсудимых оказалась 65-летняя Джанаги Карруппиа, которая работала управляющей отделением банка Indian Overseas Bank. Следствие установило, что с мая 2021 года по май 2022-го она украла крупную сумму, подделывая отчетные документы. В частности, она 200 раз вписывала ложные данные в информацию о балансе банковского хранилища.

Деньги Карруппиа передавала 36-летней Шаннгарри Балакришнан. Что именно связывало этих женщин, не уточняется. Балакришнан играла на полученные суммы в казино и онлайн. Всего она потратила на ставки около 1,3 миллиона сингапурских долларов (82 миллиона рублей). Известно, что Карруппиа также проигрывала крупные суммы в онлайн-казино.

Бывшую сотрудницу банка обвинили в злоупотреблении доверием, подделке бухгалтерских документов и использовании незаконно полученных средств. Балакришнан арестовали 1 июля. Ее обвиняют в участии в незаконной игорной деятельности.

Ранее в Сингапуре приговорили к семи годам тюрьмы женатого гражданина Мьянмы, который завел трех любовниц и обворовал их на 1,67 миллиона сингапурских долларов (около 100 миллионов рублей). Он представлялся женщинам состоятельным бизнесменом.