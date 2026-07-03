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11:37, 3 июля 2026Путешествия

Россиян предупредили о вспышке неизвестного вируса на Бали

РИА Новости: На Бали наблюдаются вспышки разных сезонных инфекций
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stepan Skorobogadko / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов предупредили о вспышке неизвестного вируса на Бали — люди жалуются на температуру, боль в горле, кашель, слабость. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в числе заболевших много россиян, некоторые заболели целыми семьями. При этом врачам сложно определить по симптомам, что за вирус распространяется по индонезийскому острову. Известно, что в популярном туристическом регионе наблюдаются вспышки разных сезонных инфекций.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов и релокантов подхватили гонконгский грипп на индонезийском острове Бали. Соотечественники жалуются на тяжелое течение болезни, начавшейся в виде обычной простуды.

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