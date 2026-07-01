Десятки российских туристов подхватили гонконгский грипп на Бали

Российские туристы и релоканты подхватили гонконгский грипп на Бали

Десятки российских туристов и релокантов подхватили гонконгский грипп на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Соотечественники жалуются на тяжелое течение болезни, начавшейся в виде обычной простуды. Вскоре после первых легких симптомов у них появились сильная головная боль, высокая температура, ломота в теле и кашель. В некоторых случаях грипп сопровождается тошнотой и рвотой.

Как правило, острая фаза болезни длится неделю. Потом еще несколько недель у заразившихся наблюдаются сильные головные боли и слабость.

Ранее россиянка поехала в Южную Африку и стала первой заразившейся лихорадкой денге. Туристка успела побывать в национальном парке Крюгера и на водопаде Виктория, где была искусана комарами.