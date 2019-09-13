Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу

Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом пишет издание kp.ua.

Речь идет о моряке Андрее Эйдере. Как рассказывает изданию его отец Дмитрий, когда речь зашла о приглашениях, Порошенко сам проявил инициативу. «Петр Алексеевич спросил: "А меня на свадьбу пригласите?". Ну а Андрей и ответил "да"», — передает он диалог своего сына с экс-президентом.

При этом, как уточняет Дмитрий Эйдер, Зеленского Андрей пригласил на свадьбу самостоятельно. Отец освобожденного моряка говорит, что не видит в приглашении экс-президента ничего плохого, но предполагает, что тот не придет на торжество. «Главное, что бы Петр Алексеевич не забыл, ведь свадьба аж через год. Но я надеюсь, у нас получится ему напомнить о приглашении», — говорит он.

Материалы по теме Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

12 сентября в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве прошла встреча президента Украины и освобожденных моряков. Во время встречи Зеленский объявил, что морякам были подарены квартиры в Одессе. Тогда же некоторые из них пригласили главу государства на свои свадьбы.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года. Их обвиняли в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!