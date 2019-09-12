Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы. Об этом сообщает на сайте украинского лидера.
На встрече с военнослужащими, которая прошла в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве, Зеленский заявил, что квартирный вопрос «уже решен». Моряки, в свою очередь, поблагодарили главу государства за возвращение домой, некоторые пригласили его на собственные свадьбы.
Между тем, в ходе беседы с моряками глава государства отметил, что операция по возвращению украинцев из России была очень сложной. «Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — сказал он.
Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года. Их обвиняли в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы.