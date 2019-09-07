Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.

«Сегодня в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что в настоящее время моряки проходят медосмотр «после ужасных условий российских тюрем». Затем военные отправятся по домам.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности) были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняли в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

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