Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных

Российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 заключенных, переданных Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц. Об этом сообщают РИА Новости.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что десять человек были помилованы президентом России Владимиром Путиным, а крымско-татарский активист Эдем Бекиров и 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка освобождены под ее личное обязательство.

«Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами», — заключила она.

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Ранее, 9 сентября, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде продолжать работать над дальнейшими обменами заключенными с Москвой. Подчеркивалось, что в России в заключении находятся «несколько сотен людей», которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.

Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил у трапа прибывших заключенных. После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.

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