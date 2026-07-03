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11:39, 3 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удар ВСУ по автобусу из Белоруссии

Сенатор Джабаров назвал удар ВСУ по автобусу с белорусами пакостным ответом Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, который ехал из Минска в Анапу, — пакостный ответ Киева на атаку Вооруженных сил России на военные объекты, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Я думаю, что это пакостный ответ террористического киевского режима на то, как мы наносили удар по Киеву, по другим стратегическим объектам на Украине. Но мы били по военным объектам. А они до военных объектов не дотягиваются

Владимир Джабаровпервый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

«Такая гадость, как дроны, напичканные взрывчатыми веществами, гоняются за автобусами, за мирными жителями и наносят серьезный ущерб. Я думаю, чем сильнее мы будем наступать и давить, тем быстрее мы покончим с этим режимом. Эти их потуги отвечать таким террором ни к чему не приведут», — заявил Джабаров.

2 июля ВСУ при помощи беспилотника самолетного типа атаковали туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень». В машине в тот момент находились 14 человек. В результате ЧП пострадали два водителя и один пассажир, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Находившиеся в транспортном средстве граждане Белоруссии доставлены в Гомельскую область.

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