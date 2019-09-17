Подсчитано число выполненных обещаний Зеленского

Как минимум половина предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского до сих пор не выполнена. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

Журналисты издания решили проверить, какие обещания президента выполняются после его вступления в должность. Выяснилось, что из девяти пунктов программы Зеленского как минимум пять не выполнены. В частности, президент не перенес свою администрацию из дома на улице Банковой в Киеве, не провел пресс-конференцию по итогам 100 дней работы, не стал передвигаться на рейсовых самолетах и не продал президентский авиапарк. Также при Зеленском не начались обещанные во время избирательной кампании «посадки» коррупционеров, отмечает «Украинская правда».

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Частично выполнены обещания Зеленского по поводу договоренностей с олигархами, принятия антикоррупционных законов, предоставления квартир освобожденным заключенным и строительства моста в Днепре. Обещанное увольнение многих чиновников времен экс-президента Петра Порошенко оказалось условным. К примеру, в первые месяцы своего пребывания на посту президента Зеленский уволил начальников четырех областных таможен. Однако позже выяснилось, что чиновников просто отправили в отпуск.

16 сентября Зеленский перечислил главные цели, которые он намерен достичь в период своего президентства. По словам украинского лидера, перед ним как главой государства стоят две крупные цели — «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий». Их достижение он назвал своей «главной миссией как президента Украины».

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