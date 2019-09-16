Зеленский назвал главные задачи своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил главные цели, которые он намерен достичь в период своего президентства. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, передает украинское издание «LIGA.Новости».

По словам украинского лидера, перед ним как главой государства стоят две крупные цели — «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий». Их достижение он назвал своей «главной миссией как президента Украины».

При этом Зеленский отметил, что в процессе их достижения он рассчитывает на дипломатическую поддержку иностранных партнеров Украины, в том числе и Словакии. Он хотел бы видеть с их стороны продолжение политики санкционного давления на Россию. «Это нужно не только Украине, но и всей Европе, которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия игнорирует международное право», — подчеркнул он.

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Ранее в ходе той же встречи Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи лидеров стран-участниц «нормандской четверки». По его словам, Киев рассчитывает на достижение договоренностей об обмене «всех на всех» и на окончательное решение о разведении войск в Донбассе. Также на повестке стоит вопрос местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота.

В том же 2014 году, в Крыму, чье население также не приняло государственный переворот на Украине, прошел референдум, на котором жителям полуострова предлагалось решить — остаться частью Украины или же перейти под суверенитет России. Тогда при явке 84 процента 96 процентов жителей полуострова поддержало идею воссоединения с Россией. В Киеве не признали этот факт, обвинив Москву в оккупации. Кремль отвергает эти обвинения.

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