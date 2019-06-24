В команде Зеленского рассказали о его главных достижениях

Команда президента Украины Владимира Зеленского на своем YouTube-канале опубликовала ролик, в котором перечислены 20 главных достижений главы государства за месяц работы.

Авторы ролика выделили, в частности, решение Зеленского о роспуске Верховной Рады, внесение в парламент закона об импичменте и начало судебной реформы. Кроме того, президент отметился тем, что возобновил полноценную работу минской контактной группы по Донбассу и «заверил европейских партнеров в том, что курс на евроинтеграцию остался неизменным».

Также Зеленский смог заручиться поддержкой лидеров других стран в вопросе освобождения пленных и смог «развеять мифы о дефолте», считают в команде президента.

20 июня Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны. По его словам, в некоторых актах до сих пор упоминаются «победы Великой Октябрьской социалистической революции», «ленинские идеи» и «разработанный коммунистической партией курс советского государства».

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, с результатом 73,23 процента. Его соперник Петр Порошенко набрал более 24 процентов голосов. 20 мая в здании Верховной Рады состоялась инаугурация нового главы государства. В ходе торжественной церемонии Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и назвал главную задачу на посту главы государства — прекращение конфликта в Донбассе.

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