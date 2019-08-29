Зеленского упрекнули в постановке «дурацких задач» Раде

Задачи президента Украины Владимира Зеленского перед новым составом Верховной Рады являются «дурацкими» и больше напоминают политическую декларацию. Такое мнение высказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, сообщают РИА Новости.

«Ничего Рада так называемая сделать не сможет», — сказал он. Иоффе также выразил мнение, что украинский лидер не может выйти из образа артиста, он «заигрался в слугу народа и человека по фамилии Голобородько» (персонаж украинского сериала «Слуга народа», где Зеленский играет главную роль — роль президента Украины).

29 августа Зеленский, выступая перед депутатами Верховной Рады с посланием, поставил парламенту задачу укрепить оборону страны, завершить войну в Донбассе и «вернуть Крым». На этом же заседании был избран новый премьер-министр страны, а также назначен глава СБУ.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство его участников высказалось в поддержку этого решения. Киев и ряд стран Запада не признают итогов голосования.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

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