В партии Зеленского объяснили назначение старых министров

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что назначение министров из старого правительства необходимо для переходного периода. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, в переходном периоде нуждаются три ведомства. В первую очередь речь идет о министерстве финансов, которое утверждает бюджет. По этой причине фракция «Слуги народа» будет голосовать за повторное назначение на пост министра финансов Оксаны Маркаровой.

Кроме финансовой сферы, по мнению Арахамия, переходный период требуется также в сфере национальной безопасности. По этой причине на пост главы МВД будет переназначен Арсен Аваков. При этом депутат подчеркнул, что министр сохранит свою должность «под персональную ответственность президента».

В министерстве обороны, где также требуется переходный период, была достигнута договоренность с экс-главой ведомства Степаном Полтораком. По словам Арахамия, он будет поддерживать нового министра обороны Андрея Загороднюка. «Он будет помогать ему, мы еще определяем, как», — уточнил он.

Материалы по теме Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам переназначить на пост министра внутренних дел Украины Авакова, который занимает эту должность с 2014 года. Позже в СМИ появилась информация, что это назначение необходимо для предотвращения государственного переворота, который готовит экс-президент Петр Порошенко.

Оксана Маркарова заняла пост главы министерства финансов в ноябре 2018 года. Она сменила на этом посту Александра Данилюка, который впоследствии стал членом команды Владимира Зеленского и после его победы на президентских выборах возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Андрей Загороднюк был назначен на пост министра обороны в ходе первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Его кандидатуру поддержали 314 депутатов из фракций «Слуга народа», «За будущее» и «Батькивщина».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!