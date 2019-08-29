Зеленский назвал условия для роспуска новой Рады

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил распустить Верховную Раду, если она будет плохо работать. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Вы имеете все шансы попасть в историю, в учебники. Как парламент, где не было драк, прогулов и кнопкодавства. Или вы войдете в историю как парламент, который прожил меньше всего — один год», — сказал глава государства.

Зеленский назвал это испытательным сроком нового парламента. Он также напомнил депутатам, что уже распускал законодательный орган и знает, что это «не так страшно».

Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту.

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