«Слуга народа» одобрила кандидата Зеленского на пост премьер-министра

Партия «Слуга народа» согласилась с кандидатом на пост премьер-министра Украины, которого предложил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «РБК-Украина».

О том, что Зеленский хочет назначить Гончарука на пост главы правительства, стало известно 27 августа. Чиновник имеет юридическое образование, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам.

При этом возможность его назначения на пост руководителя кабмина обсуждалась и до этого. СМИ называли его основным кандидатом на премьерский пост еще в конце июля. Кроме того, его назначение предсказывал олигарх Игорь Коломойский, который также угадывал назначение своего юриста Андрея Богдана на пост руководителя офиса президента.

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Политическая карьера Гончарука успешно развивалась и при экс-президенте Петре Порошенко. Тогда он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка.

Во время президентской кампании Гончарук выступил как сторонник бывшего президента. В частности, в апреле, принимая участие в программе Зе!волюція?», которая транслируется на YouTube-канале журналиста Владимира Федорина, Гончарук говорил об успехах Петра Порошенко и выражал сомнения в том, что украинские институты смогут удержать Зеленского от самоуправства.

Тогда же будущий член команды Зеленского публиковал в Facebook благодарственный пост, в котором выражал Петру Порошенко признательность за его деятельность на посту президента.

В команду нового президента Гончарук попал в мае, после знакомства с руководителем офиса президента Андреем Богданом. По его словам, их свел общий знакомый, однако кто именно это был — Гончарук не уточняет, говоря лишь, что это «не олигарх и не политик».

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