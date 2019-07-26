Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Украинское правительство после победы президентской партии «Слуга народа» на парламентских выборах может возглавить заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Об этом сообщает радио «Новое время» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, кандидатуру Гончарука в офисе президента рассматривают «очень серьезно». Гончарук был назначен на пост заместителя главы Офиса президента Зеленского 28 мая. По его собственным словам, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».

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Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Это произошло после того, как о проведении переговоров сообщил сам Зеленский. Тогда же он назвал качества будущего премьер-министра — им должен стать профессиональный экономист без политического прошлого, который ранее не занимал ни эту должность, ни пост спикера парламента, ни пост главы какой-либо парламентской фракции.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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