В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра

Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает гораздо большее число кандидатов на пост премьер-министра, чем известно широкой публике. Об этом в интервью украинскому «Радио Свобода» рассказал советник президента Олег Устенко.

По словам Устенко, «пул экспертов или потенциальных кандидатов», с которыми Зеленский сейчас ведет переговоры о посте премьер-министра, «гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве». Он отметил, что в стране можно найти несколько тысяч экспертов, которые подходят под описание, представленное президентом.

Отвечая на вопрос, может ли он сам стать премьер-министром, Устенко заявил, что предпочел бы не говорить об этом.

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Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Это произошло после того, как о проведении переговоров сообщил сам Зеленский. Тогда же он назвал качества будущего премьер-министра — им должен стать профессиональный экономист без политического прошлого, который ранее не занимал ни эту должность, ни пост спикера парламента, ни пост главы какой-либо парламентской фракции.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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