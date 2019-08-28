Премьер-министр Украины покинул свой пост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Из своего опыта понимаю, как это очень непросто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей», — сказал покидающий должность глава кабмина. Своему преемнику он пожелал сил, терпения, удачи и успеха, так как от него будет зависеть работа нового правительства и жизнь граждан Украины. В то же время Гройсман отметил, что он продолжит служить Украине.

«Я продолжу заботиться об успехе нашего великого государства», — резюмировал он.

Как сообщает портал «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, предложит на пост премьер-министра Алексея Гончарука, заместителя главы офиса украинского лидера. Издание отмечает, что в апреле текущего года перед вторым туром президентских выборов Гончарук заявлял, что «не понимает, кто такой Зеленский» и «больше поддерживает [экс-президента Украины Петра] Порошенко».

Гройсман стал премьером Украины в апреле 2016 года после того, как бывший глава правительства Арсений Яценюк, занимавший пост с февраля 2014 года, объявил об отставке. После того как Петр Порошенко покинул президентское кресло, Гройсман признался, что ему было тяжело с ним работать, потому что все изменения в законодательстве согласовывались, чтобы он дал фракции сигнал на их одобрение.

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