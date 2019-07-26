Гройсман рассказал о своей вражде с Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко препятствовал проведению реформ на Украине и «топил» потенциальных конкурентов из правительства. Об этом в эфире радио «Новое время» рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, работать с Порошенко «было очень тяжело», потому что все изменения в законодательстве согласовывались с ним, чтобы он дал фракции сигнал на их одобрение. «На это тратились месяцы», — отметил Гройсман.

В качестве примера он рассказал об инициативе правительства ввести на Украине нормы английского права. По мнению Гройсмна, это помогло бы привлечь инвесторов, дав им уверенность, что их активы у них не заберут. Однако бывший президент выступил против этой инициативы. «Он говорил: "Нет, это неправильно, у нас есть украинская система правосудия". Я говорю: "Простите, какая система правосудия? Кто больше занес, такое и приняли решение?"» — пересказывает политик.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

При этом Гройсман уточнил, что он — не единственный премьер-министр, у которого были конфликты с президентом. По его словам, Петр Порошенко также «топил» его предшественника Арсения Яценюка. «Почему? На мой взгляд как молодого конкурента. Он молодой, он умный. Как молодого конкурента на следующих президентских выборах», — заявил Гройсман.

Арсений Яценюк объявил о своей отставке 10 апреля 2016 года. 14 апреля Верховная Рада удовлетворила прошение премьера. На его место назначили Владимира Гройсмана, который тогда был спикером парламента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!