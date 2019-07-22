На Украине раскрыли ловушку старой власти для Зеленского

Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Украины Владимира Зеленского и его новой команды. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов.

По его словам, в последнее время правительство проводило антинародную политику, целью который было подставить нового главу государства. Для достижения этой цели кабинет министров целенаправленно загонял страну в долги, заявил Попов.

В качестве подтверждения своих слов он напомнил о невыполнении бюджета в размере «около ста миллиардов». При этом правительство и Нацбанк, по его словам, вместо того, чтобы разобраться с проблемой, выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен. «Это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и которых даже больше, чем определил бюджет», — возмутился Попов.

Он также посетовал на то, что команда Зеленского никак не отреагировала на эту ситуацию и не прислушивается к «патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса».

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Ранее 22 июля бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что назначение на пост премьер-министра кандидата, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом, станет «политической могилой» для президента Зеленского, пояснив, что «ничего принципиально хорошего МВФ в страну не принес».

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, в свою очередь, заявил, что партия президента в случае победы на парламентских выборах приведет народ Украины в «катастрофическое будущее», поскольку многие члены президентского движения «Слуга народа» являются членами «партии войны».

21 июля на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 35 процентов бюллетеней партия президента Украины сохраняет лидерство, набирая 42,19 процента голосов. Также в парламент по этим данным проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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