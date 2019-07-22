Бывший украинский дипломат описал «могилу» Зеленского

«Политической могилой» президента Украины Владимира Зеленского станет назначение на пост премьер-министра кандидата, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в качестве одного из кандидатов на должность премьер-министра Офис Зеленского рассматривает заместителя главы Национального банка Украины Екатерину Рожкову, лоббирующую «кабальные» интересы МВФ. «Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы», — отметил Волошин, пояснив, что «ничего принципиально хорошего МВФ в страну не принес».

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Ранее 22 июля источники издания theБабель рассказали, что администрация президента Украины ведет переговоры касательно назначения на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым и исполнительным директором Нафтогаза Юрием Витренко. Одновременно с этим в штабе партии «Голос» заявили, что премьером может стать лидер движения, музыкант Святослав Вакарчук.

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».

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