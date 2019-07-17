Гройсман поругался с партией Порошенко

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» строит свою избирательную кампанию на лжи. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, «Европейская солидарность» ведет грязную политтехнологическую игру, которая заполонила СМИ и социальные сети. «Ее суть такова: "Не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходимые, а голосуйте только за одну партию — Петра Порошенко"», — отметил Гройман, назвав эту игру попыткой заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность.

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Манипуляция Порошенко заключается в разных социологических исследованиях, которые по-разному определяют, какие партии проходят в Верховную Раду, добавил глава правительства. Он также попросил «Европейскую солидарность» не вводить людей в заблуждение и понадеялся на юридическую поддержку правоохранительных органов в этом вопросе.

Слова Гройсмана прокомментировала пресс-служба партии на своем сайте. Там отметили, что «Европейская солидарность» ведет себя корректно по отношению и к премьер-министру, и к другим участником предвыборной гонки. «Главное, чтобы, обманывая избирателей, Владимир Борисович и сам не обманулся с фейковыми исследованиями, которые рисуют ему недостижимый порог», — заявили в пресс-службе.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Согласно данным последнего социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг», сейчас в парламент проходят четыре партии. Большинство избирателей — 42,5 процента — готовы поддержать пропрезидентскую «Слугу народа». 15,1 процента высказались в пользу «Оппозиционной платформы», 8,1 процента — в пользу «Европейской солидарности». Еще 7,6 процента голосов набрала «Батькивщина». Другие партии, в том числе «Украинская стратегия Гройсмана» имеют низкие шансы на прохождение в Раду.

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