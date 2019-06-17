Команда Порошенко рассорилась с премьером и обвинила его в предательстве

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что партия «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко», БПП — прим. «Ленты.ру») должна уйти в прошлое, является следствием потери достоинства и здравого смысла. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее мнению, Гройсман изменил риторику и перестал поддерживать бывшего президента Петра Порошенко потому, что желает сохранить свой пост. «Начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здравого смысла от политиков очень разных поколений, но объединенных старой политической культурой», — отметила Геращенко.

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Также вице-спикер Рады заявила, что у украинской политической элиты есть пробелы в знании истории. «Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки, и никто ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления — предательство политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере», — добавила Геращенко.

Ранее 17 июня Гройсман назвал «Европейскую солидарность» старой партией, которая должна уйти в прошлое. Также премьер пожаловался, что не смог провести реформы, поскольку ему помешала система, выстроенная Порошенко.

В 2014 году Гройсман был избран в парламент по спискам БПП. Согласно результатам последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», на выборах в Верховную Раду партию украинского премьера готовы поддержать 1,3 процента избирателей.

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