Команда Порошенко сочла украинского премьера изменником

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на заявление премьера Владимира Гройсмана о том, что старые партии на Украине должны отойти в прошлое. Свою позицию она высказала в эфире телеканала «Прямой». Запись доступна на YouTube.

«Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл», — заявила она.

По мнению Геращенко, подобные заявления не соответствуют «европейской культуре и практике». Также она призвала политиков помнить, что сто лет назад распри и неспособность к диалогу «уничтожили шанс Украины на независимость».

«Некоторые политики, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы извлечены уроки, и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления», — прокомментировала она свою позицию.

Слова Гройсмана Геращенко считает «изменой команде, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере».

Ранее 17 июня Гройсман назвал «Европейскую солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко», БПП — прим. «Ленты.ру») старой партией, которая должна уйти в прошлое. Также премьер пожаловался, что не смог провести реформы, поскольку ему помешала система, выстроенная Порошенко.

В 2014 году Гройсман был избран в парламент по спискам БПП. Согласно результатам последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», на выборах в Верховную Раду партию украинского премьера готовы поддержать 1,3 процента избирателей.

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