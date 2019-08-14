Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — пишет Рябчук.

Ранее в правительстве Украины сообщили, что получили официальное обращение Зеленского с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко. Рассмотрение этого вопроса должно было состояться 31 июля, однако премьер-министр Владимир Гройсман неожиданно ушел в отпуск на две недели.

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В конце июля стало известно о конфликте между офисом президента страны Владимира Зеленского и мэром Киева Кличко. Глава администрации Андрей Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал его лживым непрофессионалом.

Это произошло после того, как в СМИ заговорили о планах Зеленского уволить Кличко с поста главы КГГА, а после — разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению Конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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