Кличко пожаловался на мэрский электрический стул

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил кресло градоначальника украинской столицы с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем посте мэр выражает благодарность своим сторонникам за поддержку и обещает, что не будет сдаваться в сложившемся конфликте между ним и новой украинской властью. По его словам, именно от него зависит, «смогут ли киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе».

Кличко перечислил меры, которые, как он считает, в его отношении принимает действующая власть: «Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1", <...> пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" ее. И сорвать следующее заседание. Они под надуманными предлогами обращаются к НАБУ и ГБР». Он отметил, что уже подал в суд на телеканал «1+1» и при необходимости подготовит новые иски.

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В конце июля стало известно о конфликте между офисом президента страны Владимира Зеленского и мэром Киева Кличко. Глава администрации Андрей Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал его лживым непрофессионалом.

Это произошло после того, как в СМИ заговорили о планах Зеленского уволить Кличко с поста главы КГГА, а после — разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению Конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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