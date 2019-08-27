Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Сейчас чиновник сопровождает Зеленского в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам. В администрацию президента его привел руководитель офиса Андрей Богдан, собеседники издания отмечают, что у них хорошие отношения.

Гончарук имеет юридическое образование. С 2015 года он возглавляет независимый экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования». Организация создана и финансируется Евросоюзом, согласно информации на сайте, ее цель — «улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины».

Ранее Гончарук работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. Кроме того, сотрудник администрации Зеленского в 2014 году участвовал в выборах в Верховную Раду от партии «Сила людей», она набрала 0,1 процента голосов.

Источники «Украинской правды» отмечают, что Зеленский и руководство его офиса будут проводить собеседования по кандидатурам других министров. «Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента», — пояснили они.

В начале августа олигарх Игорь Коломойский, которому неофициально приписывают влияние на Зеленского, в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК назвал Гончарука одним из кандидатов на пост премьер-министра. Вторым претендентом, по его мнению, являлся директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!