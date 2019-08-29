Лидера «Слуги народа» выбрали спикером Верховной Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выбран новым спикером Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Верховную Раду Разумков шел в списке «Слуги народа» под первым номером.

Разумков сменил на этом посту спикера Андрея Парубия, который был назначен на должность спикера парламента 14 апреля 2016 года.

Ранее партия «Слуга народа» согласилась с кандидатом на пост премьер-министра Украины, предложенным президентом Владимиром Зеленским. Кандидатом на пост главы правительства от этой политической силы стал Алексей Гончарук.

Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции.

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