Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».

Этот период он назвал «тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости». Президент надеется, что после начала работы нового парламента страна сможет встать на путь перемен, а властям удастся воплотить реальные реформы.

Главными задачами власти Зеленский назвал укрепление обороны, мир на Донбассе и возвращение Крыма. Также среди первоочередных задач глава государства перечислил привлечение инвестиций, децентрализацию, создание «Государства в смартфоне», энергетическую независимость, улучшение медицины и образования, возрождение науки.

Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!