Партия Порошенко заявила об уходе в оппозицию

Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что уходит в оппозицию к нынешней украинской власти, которую представляют президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию, и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине», — заявила сопредседатель фракции в Верховной Раде Ирина Геращенко.

Геращенко упрекнула нового спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в том, что он не поблагодарил своих предшественников, которые «много лет строили парламентаризм». Политик настаивает, что партия власти «нарушает демократию», и Разумков «к этому причастен». В частности, она считает, что оппозиция получает мало должностей в комитетах.

Ранее Разумков был утвержден на должность спикера Верховной Рады большинством голосов.

Также сообщалось, что лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко потребовал снять главу парламентского комитета по свободе слова, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича. По мнению Порошенко, избрание Шуфрича на пост главы комитета является неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова.

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