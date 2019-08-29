Порошенко счел издевательством назначение депутата-оппозиционера

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко потребовал снять главу парламентского комитета по свободе слова, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По мнению Порошенко, избрание Шуфрича на пост главы комитета является неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова.

«Присутствие господина Шуфрича во главе комитета свободы слова, думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы "Слуга народа" изменила эту кандидатуру», — заявил он.

Порошенко призвал журналистов проявить профессиональную солидарность и потребовать снятия Шуфрича с поста главы комитета.

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Порошенко постоянно обвиняет команду действующего президента Владимира Зеленского в «российском реваншизме». Он резко раскритиковал решение главы государства отменить традиционный военный парад на День независимости и выплатить военным социальные пособия. Порошенко пропустил празднование и заявил, что в это время молился за бойцов украинской армии.

Кроме того, недовольство бывшего президента вызывают планы команды Зеленского пересмотреть статус русского языка для Донбасса и запустить русскоязычный канал в целях ведения информационной войны. При администрации Порошенко был разработан закон, закрепляющий статус украинского как единственного официального языка в государстве.

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