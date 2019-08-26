Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью
Боевики атаковали столицу Саудовской Аравии
Москвичей предупредили о первых августовских заморозках
С резонансной работы Покраса Лампаса предложили убрать гигантский крест
Массовое увольнение хирургов привлекло внимание Кремля
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора
Часть футбольных арбитров захотели заменить на роботов
Новости партнеров

Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина», пишет «РБК-Украина».

По словам Порошенко, «формулу независимости» для страны составляют армия, язык и вера. Экс-президент указал, что все усилия его команды по укреплению этих государственных институтов сейчас находятся под угрозой и угроза исходит как извне, так и изнутри страны. «Мы имеем огромное количество атак, в том числе и со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны», — сказал Порошенко.

В качестве примеров он привел отмену парадов, что снижает значимость роли украинских военнослужащих для общества, и предложения новой власти ввести в некоторых регионах второй официальный язык, помимо украинского, а также попытку отменить регистрацию Православной церкви Украины (ПЦУ).

Порошенко постоянно обвиняет команду действующего президента Владимира Зеленского в «российском реваншизме». Он резко раскритиковал решение главы государства отменить традиционный военный парад на День независимости и выплатить военным социальные пособия. Порошенко пропустил празднование и заявил, что в это время молился за бойцов украинской армии.

Кроме того, недовольство бывшего президента вызывают планы команды Зеленского пересмотреть статус русского языка для Донбасса и запустить русскоязычный канал в целях ведения информационной войны. При администрации Порошенко был разработан закон, закрепляющий статус украинского как единственного официального языка в государстве.

ПЦУ была создана при активном участии Порошенко на базе раскольнических религиозных организаций ради прекращения влияния Московского патриархата, в чью структуру входит каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). В данный момент структура переживает раскол: почетный патриарх Филарет захотел восстановить свою УПЦ Киевского патриархата, поскольку оказался недоволен своими полномочиями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко назвал формулу независимости Украины
В команде Зеленского раскрыли методы информационной войны в Донбассе
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Украина отметит День независимости с молебнами и без парада
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня

«Кому-то расскажешь — перережу глотку»

Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
14:07Сегодня

Россия предложила «нормандской четверке» тему для обсуждения

12:48Сегодня

Глава офиса Зеленского оправдал поездку в Сен-Тропе вместо Дня независимости

12:02Сегодня

Названа дата второго тура президентских выборов в Абхазии

Бывший СССР00:0322 августа
Петр Порошенко

Труба зовет

Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
11:38Сегодня

Первый президент Украины рассказал о проблемах с мировым признанием

10:45Сегодня

В Литве задержали российских пограничников

10:12Сегодня

Названы прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Абхазии

Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
09:50Сегодня

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

01:40Сегодня

Глава офиса Зеленского предпочел французский курорт украинскому празднику

01:02Сегодня

Стали известны первые результаты выборов президента в Абхазии

Россия
Названа причина скачка радиации после взрыва под Северодвинском
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Кремль анонсировал ответ на ракетные испытания США
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В Кремле рассказали о последствиях краха ракетного договора с США
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8
Все материалы
Мир
Люди в масках открыли стрельбу у популярного парка в Швеции
«Там можно найти пришельцев»
 
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Трамп рассказал о спорах по поводу России на G7
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Россия предложила «нормандской четверке» тему для обсуждения
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Глава офиса Зеленского оправдал поездку в Сен-Тропе вместо Дня независимости
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Названа дата второго тура президентских выборов в Абхазии
Все материалы
Экономика
В работе Сбербанка произошел сбой
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
«Северному потоку-2» осталось 25 процентов
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Китай призвал США одуматься и пригрозил новым ударом
Все материалы
Силовые структуры
Причиной гибели россиян при взрыве в Находке назвали разбор гранаты на дому
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве убивший пешехода и ставший вещдоком Mercedes тайно продали на запчасти
Все материалы
Наука и техника
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Украинский Ан-124 станет «российским»
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Стыковке «Союза МС-14» помешал просроченный «Курс»
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Все материалы
Спорт
Часть футбольных арбитров захотели заменить на роботов
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Итальянский клуб попытался уговорить футболиста уехать в Россию
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Объявлен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы по футболу
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Ибрагимович оформил третий дубль подряд
Все материалы
Культура
С резонансной работы Покраса Лампаса предложили убрать гигантский крест
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Исполнитель роли Человека-паука прокомментировал скандал вокруг франшизы
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
В «Гарри Поттере» нашли свидетельство о коммунистических пристрастиях Хагрида
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам дали советы по защите детей от травли в интернете
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Названы явные признаки скорого увольнения
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Все материалы
Ценности
На пляжных фото Ким Кардашьян разглядели нелепый фотошоп
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Женщины снялись в своих купальниках 30-летней давности и поделились ощущениями
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная разница между бизнес-классом и «экономом» самолета
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Российская путешественница умерла после ДТП на Бали
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»
Все материалы
Из жизни
Сбежавший кот вернулся домой спустя 11 лет скитаний
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Мужчина разобрал гараж и обнаружил бесценное средневековое кольцо
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Невнимательность принесла женщине двойной куш
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Молниеносная реакция водителя спасла его от сожжения заживо
Все материалы
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
Названо время и место премьеры внедорожника Aurus
Мотоциклист разогнался до 122 км/ч, стоя на голове
Все материалы
Дом
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы