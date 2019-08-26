Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина», пишет «РБК-Украина».
По словам Порошенко, «формулу независимости» для страны составляют армия, язык и вера. Экс-президент указал, что все усилия его команды по укреплению этих государственных институтов сейчас находятся под угрозой и угроза исходит как извне, так и изнутри страны. «Мы имеем огромное количество атак, в том числе и со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны», — сказал Порошенко.
В качестве примеров он привел отмену парадов, что снижает значимость роли украинских военнослужащих для общества, и предложения новой власти ввести в некоторых регионах второй официальный язык, помимо украинского, а также попытку отменить регистрацию Православной церкви Украины (ПЦУ).
Порошенко постоянно обвиняет команду действующего президента Владимира Зеленского в «российском реваншизме». Он резко раскритиковал решение главы государства отменить традиционный военный парад на День независимости и выплатить военным социальные пособия. Порошенко пропустил празднование и заявил, что в это время молился за бойцов украинской армии.
Кроме того, недовольство бывшего президента вызывают планы команды Зеленского пересмотреть статус русского языка для Донбасса и запустить русскоязычный канал в целях ведения информационной войны. При администрации Порошенко был разработан закон, закрепляющий статус украинского как единственного официального языка в государстве.
ПЦУ была создана при активном участии Порошенко на базе раскольнических религиозных организаций ради прекращения влияния Московского патриархата, в чью структуру входит каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). В данный момент структура переживает раскол: почетный патриарх Филарет захотел восстановить свою УПЦ Киевского патриархата, поскольку оказался недоволен своими полномочиями.