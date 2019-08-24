Порошенко предпочел молитву Дню независимости и объяснился

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал причину, по которой не пришел на празднование Дня независимости страны, проходившее в центре Киева. Об этом сообщает LB.ua.

По словам экс-президента, он не захотел приходить, потому что не было военного парада. Он также рассказал изданию, что находился в это время на молитве в Софийском соборе и «отдавал уважение бойцам».

Порошенко добавил, что с уважением относится к праву президента проводить или не проводить парад, однако подчеркнул, что в воюющей стране это нужно делать обязательно. Также он признался, что не знал о присутствии на мероприятии трех предыдущих президентов страны.

Он отметил, что его отсутствие на празднике нельзя сопоставить с отсутствием митрополита Онуфрия на молебне за Украину в Софийском соборе.

Ранее 24 августа было опубликовано фото четырех бывших президентов Украины с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

В этом году в Киеве отменили военный парад, вместо него провели Шествие достоинства и Марш защитников Украины.

Украина празднует День независимости ежегодно 24 августа. Праздник стали отмечать с 1994 года, когда Верховным советом УССР были приняты постановление и Акт провозглашения независимости Украины от СССР.

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