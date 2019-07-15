Порошенко назвал истинные цели ужесточенной люстрации Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесенный в Верховную Раду законопроект о расширении люстрационных законов призван отвлечь внимание украинцев от грядущего российского реванша. Свое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV. Текстовая версия его заявления экс-главы государства доступна на сайте партии «Европейская солидарность».

По словам политика, после избрания Владимира Зеленского главой государства пятая колонна Кремля в лице сторонников бывшего президента Виктора Януковича и российского лидера Владимира Путина вновь демонстрирует сильное гибридное влияние на Украину.

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«Это подмена понятий. Богданы (глава администрации Зеленского Андрей Богдан — прим. «Ленты.ру»), Портновы (юрист и бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов, инициировавший пять дел против Порошенко — прим. «Ленты.ру») — это только первые ласточки. Коломойские — это попытка отомстить за Приватбанк, это такая, знаете, мелкая месть. Мы видим реакцию стран послов "Большой семерки". И эта идея никак не будет воспринята миром и на Украине — мы видим реакцию здоровой части общества», — заявил бывший глава государства.

Кроме того, Порошенко отметил, что инициатива Зеленского противоречит демократическим традициям и европейским нормам. В качестве других свидетельств «реваншистского давления» на государственные достижения Украины он назвал действия против закона о госязыке, отмену регистрации Православной церкви Украины и обратное переименование ранее «декоммунизированных» улиц. «Все это называется одним словом – реванш», – считает Порошенко.

Законопроект Зеленского о люстрации чиновников, работавших при Петре Порошенко, был зарегистрирован в Верховной Раде 12 июля. В списке подлежащих люстрации упомянуты президент Украины и глава его администрации, спикер Рады и его заместители, народные депутаты предыдущего созыва, руководители Нацбанка, Генпрокурор, глава СБУ, секретарь СНБО и его заместители. Кроме того, закон, в случае принятия, распространиться на лиц, занимавших ранее должности главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, руководство таможни, налоговой службы и предприятий оборонного комплекса. Меры Зеленского по очистке власти ранее вызвали критику послов стран G7.

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