Названы способные пережить люстрацию украинские политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского расширить закон о люстрациях. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека — Зеленский и [глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор] Медведчук. У кого-то есть сомнения, что будет дальше?» — задался вопросом Климкин.

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12 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение не смогут занимать государственные посты. Согласно поправкам, разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Послы стран «Большой семерки» раскритиковали документ, заявив, что нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, которая имела место после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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