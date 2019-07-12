Идею Зеленского о люстрации назвали заведомо невыполнимой

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании люстрировать чиновников времен своего предшественника Петра Порошенко, изначально знал об отсутствии перспектив у этой инициативы в парламенте. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил юрист Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко.

По его словам, 12 июля Верховная Рада Украины провела свое последнее пленарное заседание перед внеочередными выборами в парламент. Президент внес проект закона накануне, 11 июля. И хотя документ и имел статус неотложного, депутаты даже не внесли изменений в повестку дня, чтобы его рассмотреть. Для того, чтобы законопроект Зеленского рассмотрел новый состав Верховной Рады, его нужно будет повторно внести в парламент после выборов. «Эта инициатива не имеет законодательного будущего. У нее есть будущее разве что в информационной плоскости, как пиар-ход. И ориентирован он, прежде всего, на консолидацию электората», — сказал юрист.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Кроме того, вопросы вызывает и содержание законопроекта, отмечает Бондаренко. Так, президентский законопроект предполагает люстрацию чиновников, занимавших выборные должности, среди которых президент, спикер парламента, депутаты областных и городских советов. Реализация этой нормы требует внесения изменений в конституцию страны.

Также, по словам юриста, действующий закон о люстрации, который запрещает занимать государственные должности чиновникам времен президента Виктора Януковича, до сих пор находится на рассмотрении Конституционного суда Украины. «Поэтому пока решения Конституционного суда по поводу люстрации нет, рано говорить о его соответствии основному закону», — заявил Бондаренко.

12 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение не смогут занимать государственные посты. Согласно поправкам, разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Послы стран «Большой семерки» раскритиковали документ, заявив, что нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, которая имела место после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах. Порошенко назвал инициативу доказательством неприкрытого пророссийского реванша.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!