Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Разумков считает, что русский язык в Донбассе и в других регионах может стать не государственным, а региональным. Это будет соответствовать Европейской хартии региональных языков и украинской конституции.

«Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем», — заявил он.

Ранее в июле Разумков заявлял, что будет публично говорить по-русски, пока Киев не вернет контроль над Крымом и Донбассом.

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«Пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать". У меня все неплохо,как у человека, который разговаривает по-русски», — пояснил он свою позицию.

Сам Зеленский сообщал, что не видит большой проблемы в статусе русского языка в Донбассе. «Мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — заявил он.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ в интернете также должны вестись на украинском.

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