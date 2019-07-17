Для русского языка на Украине сделают поблажки

Закон об исключительности украинского языка может быть смягчен после выборов в Верховную Раду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседника издания, скорректировать закон хочет команда президента Украины Владимира Зеленского. Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования. Украинский язык останется единственным государственным.

Смягчение закона позволит Зеленскому усилить позиции на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент сможет подтвердить один из предвыборных лозунгов о неправильности делить граждан «на украиномовных и русскоговорящих». Помимо этого поблажки улучшат отношения властей с другими национальными меньшинствами.

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