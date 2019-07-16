В ООН озаботились украинским законом о языке

В ООН выразили обеспокоенность вступившим в силу на Украине законом об исключительности украинского языка. Об этом во время заседания Совета Безопасности организации заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, передает ТАСС.

По ее словам, этот закон вызвал обеспокоенность не только на Украине, но и за ее пределами. Изменению мнения об этом законодательном акте не способствовало даже то, что финальная версия закона была подготовлена с учетом неоднозначных моментов. Ди Карло отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека будет рекомендовать Киеву гарантировать обеспечение языковых прав национальных меньшинств.

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Инициатором заседания Совбеза ООН, посвященного украинскому языковому закону, стала Россия. Москва уже пыталась обсудить этот вопрос в конце мая, однако члены Совета Безопасности проголосовали против утверждения российской повестки дня.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля. Законом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

За его нарушение гражданам будут выписываться штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 3,4 тысячи до 11,9 тысячи гривен (128-450 долларов). За соблюдением закона будет следить специально сформированная языковая комиссия. При этом отдельные положения закона будут вступать в силу в течение нескольких лет. Повседневное общение на русском и других языках преследоваться не может.

Закон об исключительности украинского языка Верховная Рада приняла 25 апреля. Из-за попыток оппозиции заблокировать закон пятый президент Украины Петр Порошенко смог подписать его только 15 мая текущего года. Сменивший его на посту главы государства Владимир Зеленский пообещал, что будет защищать украинский язык.

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