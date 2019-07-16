Журналиста выгнали с пляжа за украинскую речь

В Бердянске (Запорожская область) с пляжа выгнали киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей за разговор на украинском языке. Об этом пишет издание «Новости Бердянска».

Семья Гармаша прошла по территории частного отеля, чем потревожила его хозяев. Охранник не позволил им вернуться обратно той же дорогой. Когда же они на родном языке обратили его внимание на то, что, по закону Украины, ближайшие к воде 50 метров — общественная территория, работник отеля назвал их хохлами, использовал нецензурную брань и заявил: «Мы тут живем не по украинским законам, мы тут все за Россию».

Сам Гармаш назвал происходящее «жестяком».

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. В стране создадут специальную «языковую комиссию», которая будет следить за применением украинского языка.

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