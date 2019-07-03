В Раде призвали материться по-украински

Инициатор законопроекта «О противодействии сквернословию» депутат Верховной Рады Ольга Богомолец рассказала, что цель документа — предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве. Ее слова приводит «Украинская правда».

По ее мнению, проект закона является средством борьбы за чистоту украинского языка. «Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре. Это не наше, не украинское. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса», — заявила она.

Богомолец также добавила, что для украинской культуры характерно «совершенно другое пантеистическое измерение ругательства». «Хотите материться — материтесь по-украински», — добавила она.

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Законопроект «О противодействии сквернословию» был внесен на рассмотрение парламента ранее 3 июля. Согласно тексту, в случае принятия инициативы на Украине будет запрещено использование бранных слов в теле- и радиоэфире, СМИ, интернете и во время публичных выступлений. При этом публичные лица в случае нарушения могут быть не только оштрафованы, но и отправлены на общественные работы. К распространению будут запрещаться все аудиовизуальные материалы, в которых используется мат, за исключением фильмов.

Список бранных слов, запрещенных к употреблению и распространению, должен будет принять кабинет министров Украины.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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