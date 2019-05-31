На Украине изменили написание русских фамилий

На Украине представили полный текст новых правил правописания, которые вступят в силу с 3 июня. Об этом пишет УНИАН.

Согласно документу, некоторые российские фамилии будут переделаны — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. В частности, «Донской» станет писаться как «Донський», Трубецкой — «Трубецький». Исключение оставили для Льва Толстого.

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Изменения были утверждены правительством Украины «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка». Министерство образования и науки и Национальная академия наук рекомендовали использовать лингвистические новшества во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

Ранее 31 мая стало известно, что новые украинские нормы правописания узаконили использование феминитивов. В качестве примеров упоминаются «поэтка», «членкиня» и «критикесса».

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