В Раде решили защитить мову от мата

В Верховную Раду внесен законопроект «О противодействии сквернословию», который должен защитить украинский язык от матерных слов. Текст документа опубликован на официальном сайте парламента.

Автором законопроекта стала депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец, которая ранее высказывалась о «дематюкации украинского языка» на своей странице в Facebook. По ее словам, использование нецензурной лексики в публичном пространстве вызывает у нее «острое желание изменить нынешние реалии».

Согласно тексту законопроекта, в случае его принятия на Украине будет запрещено использование бранных слов в теле- и радиоэфире, СМИ, в интернете и во время публичных выступлений. При этом публичные лица в случае нарушения могут быть не только оштрафованы, но и отправлены на общественные работы. К распространению будут запрещаться все аудиовизуальные материалы, в которых используется мат, за исключение фильмов.

Список бранных слов, запрещенных к употреблению и распространению, должен будет принять кабинет министров Украины.

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Ранее на Украине представили полный текст новых правил правописания. Согласно документу, некоторые российские фамилии будут переделаны — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. В частности, «Донской» станет писаться как «Донський», Трубецкой — «Трубецький». Исключение оставили для Льва Толстого.

До этого сообщалось, что новые украинские нормы правописания узаконили использование феминитивов. В качестве примеров упоминаются «поэтка», «членкиня» и «критикесса».

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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