Бывший СССР
 
Последние новости
Россиян задержали в Уругвае за помощь «кокаиновому королю»
Редкая болезнь заставила девочку прятаться от солнца
Пять катеров Ирана пустились в погоню за британским танкером
Раскрыта тайна палочной системы в российской полиции
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко
Рубль резко вырос
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Женщина поиграла с собакой-поводырем и умерла
Новости партнеров

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Перейти в «Мою Ленту»

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV

Потураев предложил называть русский язык российским. Он считает, что в России и на Украине — разные диалекты русского языка, поэтому для них нужно использовать разные названия. «Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас [на Украине] русский язык, а там [в России] — российский», — сказал политик.

Также Потураев заявил, что на украинских картах Россию нужно называть Московией. «Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем <...> вернем россиянам разнообразие историческое», — отметил он. Также советник Зеленского добавил, что фактически Россия является «временно неподконтрольной Китайской народной республике территорией».

Осенью 2018 года Конституционная комиссия Украины подготовила несколько вариантов нового названия Крыма. Комиссия предлагала переименовать полуостров в Крымскую или Крымско-татарскую автономию. Сейчас регион фигурирует в Конституции Украины под названием Автономная республика Крым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинский город захотели переименовать из-за «агента Путина»
В Латвии переименовали школу имени Пушкина
Киевскую улицу Жукова переименовали в честь Кубанской Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня

Замахнулись на святое

Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
20:1310 июля

Осужденный в Белоруссии ополченец ДНР рассказал об «офицерском беспределе»

18:2310 июля

Медведчук объяснил невозможность разговора с Зеленским

23:5810 июля

Похожий на Зеленского человек залез на крышу Рады

Бывший СССР00:0325 июня

Хватит это терпеть

Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
19:3810 июля

Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе

17:1010 июля

Выгнанный с совещания чиновник назвал Зеленского дебилом и собрался в суд

20:4810 июля

Стало известно число захотевших уехать из страны украинцев

Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
18:2610 июля

Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел

17:0310 июля

Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу

16:2110 июля

Янукович оказался непричастным к делу о «миллиардах Януковича»

Россия
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как россиянок приучают быть хуже мужчин
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Скрывают страдания, чтобы их не считали наркоманами»
Миллионы россиян умирают, мучаясь от боли и одиночества. Как им помочь?
Семилетний кондуктор автобуса удивил россиян
Парализованная выжившая в «Хромой лошади» заговорит с семьей впервые за 10 лет
В РПЦ придумали правила общения с анимешниками и веганами
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Американский суд усомнился во вмешательстве России в выборы США
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
В Германии бурно отреагировали на критику победы советских войск под Прохоровкой
В Океании началась таинственная резня аборигенов
Французский министр роскошно проел бюджетные деньги
Все материалы
Бывший СССР
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Осужденный в Белоруссии ополченец ДНР рассказал об «офицерском беспределе»
Похожий на Зеленского человек залез на крышу Рады
Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
В Минфине выразили уверенность в отсутствии проблем при проверке ДОМ.РФ
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Назван лучший способ решения газового спора с Украиной
Седан из «Кортежа» Путина получил китайское признание
Южная Корея решила дружить с Россией назло Японии
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
ОПГ из черных риелторов и полицейских осудили за убийства и воровство нефти
Российская пенсионерка оказалась серийным убийцей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Создание Россией ВНЭУ напоролось на «затык»
Раскрыта цена iPhone нового поколения
Назван самый эффективный способ похудеть
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Все материалы
Спорт
«Он избил меня так, что сломал несколько ребер»
Испанка дала отпор мужу-тирану, вошла во вкус и стала звездой бокса
Нурмагомедов назвал величайших бойцов MMA
Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею
Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал свой уход
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Иранская группа получила 14 лет тюрьмы и удары плетьми за любовь к хеви-металу
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
Рэперша Ники Минаж отменила выступление в Саудовской Аравии во имя равноправия
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных
Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова
Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять
Десятки миллионов смартфонов на Android оказались заражены опасным вирусом
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника
Придуман способ спрятать длинные носки под обувью летом
Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
Пассажирский самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Потерявшего сознание в небе пилота спасла 19-летняя пассажирка
Ученый приехал в Чернобыль и нашел кран с «убивающей» радиацией
Пассажир снял разваливающийся во время рейса двигатель самолета
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Жестокие мужчины оседлали редкую черепаху ради забавы
Удачливый слон отбился от голодной львицы и попал на видео
Женщина стала миллионершей, купила туфли и продолжила работать в больнице
Потратившую состояние на внешность куклы Барби женщину окрестили уродливой
Все материалы
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
Электрическое купе Bentley рассказало о будущем дальних путешествий
УАЗ «Патриот» получил модернизированный мотор с 30 новыми деталями
Появилось первое изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Дом известного криминального авторитета 90-х выставили на продажу
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Власти объяснили планы строительства дороги на месте ядерного могильника
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
В Подмосковье усилили патрулирование водоемов
Все материалы