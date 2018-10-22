На Украине задумали переименовать Крым

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины подготовила проект изменений и дополнений в главный закон страны, который содержит несколько вариантов нового названия полуострова Крым. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил депутат Верховной Рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, передает УНИАН.

«Мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины (раздел 10), одновременно с этим часть членов рабочей группы вместе с экспертами работали над проектом закона о статусе крымско-татарского народа и закона о коренных народах Украины», — сообщил он.

Предложения рабочей группы на своем заседании рассмотрит Конституционная комиссия. В случае положительного решения комиссии проекты изменений будут направлены в Верховную Раду.

При этом несколько вопросов относительно изменений должна будет решить сама комиссия. «Один из таких вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная республика Крым (под таким названием полуостров фигурирует в Конституции Украины — прим. «Ленты.ру»). И также есть предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой Конституционной комиссией», — подчеркнул Чубаров. Депутат Рады указал, что сама рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией.

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О том, что рабочая группа Конституционной комиссии завершает работу над предлагаемыми поправками к основному закону Украины относительно статуса Крыма, еще в середине мая объявил президент страны Петр Порошенко. «Эти изменения должны закрепить неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса крымской автономии как неотъемлемой составляющей единой Украины», — говорил глава государства.

Вопрос по изменению статуса полуострова Порошенко поручил рассмотреть Конституционной комиссии в конце июня 2017 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что об изменении статуса российского региона не может идти речи.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев отказался признавать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что при проведении референдума были соблюдены все нормы международного права, а вопрос о принадлежности полуострова считает закрытым.

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