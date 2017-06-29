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Песков затруднился оценить планы Порошенко по смене статуса Крыма

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

В Кремле затрудняются комментировать заявления зарубежных лидеров относительно субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу украинского президента Петра Порошенко, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

«Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли изменение статуса Крыма в конституции Украины иметь политические последствия для отношений двух стран.

О том, что Порошенко дал соответствующее поручение Конституционной комиссии в эфире программы «Итоги дня» на украинском «5 канале» рассказал депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь. Парламентарий, в частности, отметил, что «на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны»

Сейчас, по его словам, комиссия работает над разделом 10 Конституции Украины, «где описан статус Автономной Республики Крым».

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