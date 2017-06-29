Аксенов сравнил с ритуалом намерение Порошенко изменить статус Крыма

Намерение внести изменения в статью украинской конституции о статусе Крыма являются «ритуальным действием в духе киевского режима». Такое мнение в четверг, 29 июня, глава региона Сергей Аксенов высказал в своем Facebook.

«Сегодня в Киеве говорят, что "работают по статусу Крыма", завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные "перемоги"», — написал он.

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По словам Аксенова, если Украина перестанет «создавать шумовые эффекты» по всем всем вопросам, связанным с Россией, Запад прекратит оказывать Киеву финансовую помощь, а народ «начнет задавать опасные вопросы».

Ранее 29 июня депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь рассказал в эфире «5 канала» о том, что президент Украины Петр Порошенко дал поручение Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма. Парламентарий, в частности, отметил, что «на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны». Сейчас, по его словам, комиссия работает над разделом 10 Конституции Украины, где значится статус полуострова.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство крымчан поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права и вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда.