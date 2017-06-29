В Совфеде похвалили Украину за планы по смене статуса Крыма в Конституции

Планы по смене статуса Крыма в Конституции Украины являются правильными, это уже давно пора было сделать. Такое мнение в четверг, 29 июня, высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Отредактировать Конституцию Украины в отношении статуса Крыма — это очень верное решение, которое принять нужно было давно», — заявил Клишас, отметив, что любое упоминание полуострова необходимо было полностью исключить из украинского основного закона еще в 2014 году.

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Ранее 29 июня глава Крыма Сергей Аксенов назвал желание украинских властей сменить статус Крыма «ритуальным действием в духе киевского режима». Он также заявил, что Киев вынужден постоянно «создавать шумовые эффекты» по всем вопросам, связанным с Россией, иначе Запад прекратит оказывать стране финансовую помощь.

О том, что президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма, 29 июня сообщил депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь. Эти действия парламентарий объяснил тем, что сегодня «Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».

Крым и Севастополь вошли в состав России весной 2014 года после проведения референдума, в ходе которого большинство крымчан поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права и вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда.