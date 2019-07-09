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Соратник Зеленского пообещал говорить по-русски до возвращения Крыма и Донбасса

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Дмитрий Разумков

Председатель партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что будет публично говорить по-русски, пока Киев не вернет контроль над Крымом и Донбассом. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает УНИАН.

По словам политика, использовать русский язык в публичных выступлениях необходимо, чтобы внешние силы не прибегли к этой теме в своих интересах. «Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что, пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает по-русски», — сказал Разумков.

Также глава «Слуги народа» отметил, что защищать украинский язык нужно, но не теми методами, которые применяла команда экс-президента Петра Порошенко. По мнению Разумкова, в последние годы в языковой политике был в ходу метод кнута, в то время как государству нужно было создать условия для более широкого использования украинского языка.

Накануне, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит большой проблемы в статусе русского языка в Донбассе. «Мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — заявил он.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ в интернете также должны вестись на украинском.

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Разумков: пока у нас есть оккупированные территории – во время эфиров я буду говорить на русском языке (видео) Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10610898-razumkov-poka-u-nas-est-okkupirovannye-territorii-vo-vremya-efirov-ya-budu-govorit-na-russkom-yazyke-video.html
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